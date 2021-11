Sacré français ! : L'actualité musicale francophone. Présentation: Charlotte Dekoker Programmation Musicale: Alexandra Vassen sur Auvio

JACQUES VOUS

WOLFGANG FLUR & FABRICE LIG CINEMA (VERSION FRANCAISE)

CLAIRE LAFFUT SORORITE

STROMAE SANTE

NOE PRESZOW J ENTENDS D ICI

MANON DAVID LES LUMIERES AU HASARD

MANDARINA JE SUIS UN DESASTRE

KCIDY SOUTERRAINS

YAEL NAIM FT. ALBIN DE LA SIMONE TINASSI LI (EPOUSE MOI)

BERNARD LAVILLIERS LE COEUR DU MONDE

MALIK DJOUDI POINT SENSIBLE (FEAT LALA AND CE)

CLEA VINCENT GENS DE LA NUIT

MARC MELIA LES ETOILES (FEAT FLAVIEN BERGER ET PI JA MA)

PIERRE DAVEN KELLER DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)

MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE FIERS ET TREMBLANTS

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER Émission Sacré français !