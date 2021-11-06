Sacré français ! : L'actualité musicale francophone. Présentation: Charlotte Dekoker Programmation Musicale: Alexandra Vassen sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! MM ok
L'actualité musicale francophone. Présentation: Charlotte Dekoker Programmation Musicale: Alexandra Vassen
JACQUES VOUS
WOLFGANG FLUR & FABRICE LIG CINEMA (VERSION FRANCAISE)
CLAIRE LAFFUT SORORITE
STROMAE SANTE
NOE PRESZOW J ENTENDS D ICI
MANON DAVID LES LUMIERES AU HASARD
MANDARINA JE SUIS UN DESASTRE
KCIDY SOUTERRAINS
YAEL NAIM FT. ALBIN DE LA SIMONE TINASSI LI (EPOUSE MOI)
BERNARD LAVILLIERS LE COEUR DU MONDE
MALIK DJOUDI POINT SENSIBLE (FEAT LALA AND CE)
CLEA VINCENT GENS DE LA NUIT
MARC MELIA LES ETOILES (FEAT FLAVIEN BERGER ET PI JA MA)
PIERRE DAVEN KELLER DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)
MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE FIERS ET TREMBLANTS