Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
ROMEO ELVIS TPA
MOTEL CLUB LA PLAGE
Swing Richesse
RAPHAEL JE SUIS REVENU
KLON SANTA BARBARA
EMMA PETERS FOUS
DOOWY L EAU DU BAIN
DORIAND LA BELLE ENDORMIE
ISABELLE ADJANI PULL MARINE
KESMAR JOHATSU (FEAT FLORE BENGUIGUI)
ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)
NOUVELLE GENERATION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO DANS LA RUE
PADAM NADINE
MOODOID ONLY ONE MAN (with Melody's Echo Chamber)
LE TONE JOLI DRAGON