Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
FRANCOIZ BREUT DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
EMILIE SIMON MENTEUR
BENJAMIN BIOLAY LITTLE DARLIN
ALAIN BASHUNG FAITES MONTER
MORTALCOMBAT BEAU ET DECADENT
OURS SI JE SUIS FOU
YELLOWSTRAPS FRISSONS
LOLA LE LANN PORTOFINO
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
LIMINANAS CALENTITA (feat NURIA)
FRANCOISE HARDY L ANAMOUR
JULIEN DORE BLA BLA BLA (REMIX FEAT CABALLERO ET JEANJASS)
JPYE AND E11E DOWNSIDE UP WORLD