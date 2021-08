Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

Une programmation d'Alexandra Vassen



FRANCOIZ BREUT DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE

MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)

EMILIE SIMON MENTEUR

BENJAMIN BIOLAY LITTLE DARLIN

ALAIN BASHUNG FAITES MONTER

MORTALCOMBAT BEAU ET DECADENT

OURS SI JE SUIS FOU

YELLOWSTRAPS FRISSONS

LOLA LE LANN PORTOFINO

FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL

LIMINANAS CALENTITA (feat NURIA)

FRANCOISE HARDY L ANAMOUR

JULIEN DORE BLA BLA BLA (REMIX FEAT CABALLERO ET JEANJASS)

JPYE AND E11E DOWNSIDE UP WORLD

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER