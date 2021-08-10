Sacré français ! Le Remix : Présentation: Charlotte DE KOKER Programmation musicale: Alexandra VASSEN sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Présentation: Charlotte DE KOKER Programmation musicale: Alexandra VASSEN
L IMPERATRICE FOU
CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN
FLAVIEN BERGER MADDY LA NUIT
JUNIORE LA VERITE NUE
MANDARINA PIRATE
M LE ROI DES OMBRES
GREG HOUBEN RIEN NULLE PART
POOM DE LA VITESSE A L IVRESSE
SERGE GAINSBOURG/JANE BIRKIN 69 ANNEE EROTIQUE
ILIONA UNE AUTRE VIE
NOE PRESZOW LES ARMES QUE J AI
CHATON SANS SODA SANS GLACON
POLO & PAN COEUR CROISE
CORALIE CLEMENT L OMBRE ET LA LUMIERE
GAEL FAYE TROPICAL