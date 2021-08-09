Sacré français ! Le Remix : Confidences: célèbrons, dansons et chantons sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Confidences: célèbrons, dansons et chantons
Une programmation d'Alexandra Vassen
CLARA LUCIANI LE RESTE
VOYOU A NOS JEUNESSES
EDDY CRAMPES LE COURAGE DES OISEAUX
JEAN JACQUES NYSSEN JE VAIS AU CAFE
SEVERIN MARGARITA (feat. CLEA VINCENT)
JEROME MINIERE ET NGABO NUIT AMERICAINE (RADIO EDIT)
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL
ALAIN CHAMFORT BAMBOU (Pilooski/Jayvich cover)
VENDREDI SUR MER ECOUTE CHERIE
VALMONT MILLE PONTS
CLEA VINCENT DU SANG SUR LES CONGAS (EXTENDED VERSION)
DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR
SEBASTIEN TELLIER ROCHE
LISZA CANTA QUERIDA
ALAIN SOUCHON JALOUX DU SOLEIL