Sacré français ! Le Remix : On change de sens, on change d'avis, on tente sa chance sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
On change de sens, on change d'avis, on tente sa chance
GRAND TOURISM/TERRY CALLIER LES COURANTS D AIR
FRANCK MONNET/CAMELIA JORDANA PLUS RIEN A ME METTRE
ILIONA MOINS JOLI
BERTIER L ETINCELLE
PIERRE LAPOINTE QU EN EST IL DE LA CHANCE
ALBIN DE LA SIMONE MES EPAULES
GATIEN MOI TOUT SEUL
THOMAS GUERLET DIS QUAND REVIENDRAS TU (FEAT MIKI DUPLAY)
PART TIME FRIENDS PARIS EN AOUT
MIOSSEC A L ATTAQUE !
RAPHAEL JE SUIS REVENU
ICHON NOIR OU BLANC
PARADIS RECTO VERSO
JPYE AND E11E DOWNSIDE UP WORLD
CAMILLE PISCINE