Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
ETIENNE DAHO TOMBE POUR LA FRANCE
ROMEO ELVIS TPA
LOMEPAL REGARDE MOI
ALAIN BASHUNG OSEZ JOSEPHINE
DALVA LUMEN
ALEXANDRE DELANO LA FLEUR DE L AGE
GATIEN MOI TOUT SEUL
APRIL MARCH GARCON GLACON
RIVAGE JUILLET (FEAT JULIA JEAN BAPTISTE)
L IMPERATRICE PEUR DES FILLES (MONTMARTRE REMIX)
ALAIN SOUCHON ON S AIME PAS
SANDOR BAR DE NUIT
PRIMERO LONGUES HEURES
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
DIMITRI FROM PARIS SACRE FRANCAIS