Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS
POMME LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)
BERRY LE BONHEUR
PIERRES LE SOIR
SEVERIN CA IRA TU VERRAS
DJEUHDJOAH ET LIEUTENANT NICHOLSON EL NINO
BON VOYAGE ORGANISATION GOMA
JULIETTE ARMANET L AMOUR EN SOLITAIRE
MICHEL BERGER PARADIS BLANC
CAMILLE/NOUVELLE VAGUE PUTAIN PUTAIN
MATTHIEU THONON MASSER
ARNOLD TURBOUST SOUFFLER N EST PAS JOUER
ARNAUD FLEURENT DIDIER REPRODUCTIONS
SACHA DISTEL LA BELLE VIE
L IMPERATRICE VANILLE FRAISE