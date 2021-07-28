Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
SERGE GAINSBOURG REQUIEM POUR UN CON
GREG HOUBEN LA MOUETTE
JEROME MINIERE ET NGABO NUIT AMERICAINE (RADIO EDIT)
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL (YUKSEK REMIX / RADIO EDIT)
ALAIN CHAMFORT LE GRAND RETOUR
OLIVIER BRION HOTEL D ANGLETERRE
LAURENT VOULZY BELLE ILE EN MER MARIE GALANTE
MANDARINA PIRATE
POP MACHINE SAGE
DOMINIQUE A HOTEL CONGRES
RAPHAEL JE SUIS REVENU
VA A LA PLAGE LA NUIT
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
PARADIS SUR UNE CHANSON EN FRANCAIS