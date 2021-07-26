Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
JANE BIRKIN PAS D ACCORD
ETIENNE DAHO/ASTRUD GILBERTO LES BORDS DE SEINE
MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES (DAVID GRUMEL TROPICALPS REMIX)
KESMAR JOHATSU (FEAT FLORE BENGUIGUI)
LIO AMOUREUX SOLITAIRES
LA PLAGE JUBILE (feat TEME TAN)
BENJAMIN BIOLAY SOUVIENS TOI L ETE DERNIER
RALLYE FLOWERGIRL
RICHARD DE BORDEAUX & DANIEL BERETTA LA DROGUE
NOUVELLE VAGUE/VANESSA PARADIS WEEK END A ROME
SAINT MICHEL LA CARIOCA
JULIEN CLERC CA COMMENCE COMME UN REVE
BERTIER L ETINCELLE
JACQUES DUVALL BELLE ET REBELLE
VENDREDI SUR MER CHEWING GUM