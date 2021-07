Sacré français ! Le Remix : De la drague, du charme et de l'air frais sur Auvio

BARBARA CARLOTTI L AMOUR L ARGENT LE VENT

JERONIMO A MONACO

M OCEAN

ADAM COHEN / VIRGINIE LEDOYEN HAPPINESS (radio edit)

MC SOLAAR NOUVEAU WESTERN

SEBASTIEN TELLIER L ADULTE

ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)

MADEMOISELLE NINETEEN JUILLET BRILLAIT

OLIVIER TERWAGNE LES CARTES DE VACANCES

BERTRAND BURGALAT L ATTENTE

PIERRE VASSILIU DANS MA MAISON D AMOUR

JACQUES HIGELIN JOLIE MOME

ELODIE FREGE LA CEINTURE

ANAIS JE VOUDRAIS PARTIR EN WEEK END

ALICE ET MOI T ES FAIT POUR ME PLAIRE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN