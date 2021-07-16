Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
NEGRESSES VERTES VOILA L ETE
SERGE GAINSBOURG AEROPLANES
MOTEL CLUB LA PLAGE
FREDDA HABITANTS DE LA FORET
LAURA CAHEN LA JETEE
MIEL DE MONTAGNE L AMOUR
ETIENNE DAHO DUEL AU SOLEIL
PRIMERO LONGUES HEURES
JEROME MINIERE ET NGABO NUIT AMERICAINE (RADIO EDIT)
HUBERT FELIX THIEFAINE DU SOLEIL DANS MA RUE
MARKA LE DARON
POMME LA LUMIERE (REWORK)
CLAIRE DENAMUR RIEN DE MOI
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL (YUKSEK REMIX / RADIO EDIT)
L IMPERATRICE HEMATOME