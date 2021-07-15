Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
FRANCOIZ BREUT DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE
MATTHIEU THONON MASSER
PIERRE BAROUH SAMBA SARAVAH
MIOSSEC TONNERRE
RALLYE FLOWERGIRL
LOUANE DONNE MOI TON COEUR
LIMINANAS / LAURENT GARNIER SAUL
AUREL HIER LA PLAGE
SERGE GAINSBOURG ET JANE BIRKIN LA CHANSON DE SLOGAN
MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS
YVES SIMON AU PAYS DES MERVEILLES DE JULIET
CLARA LUCIANI LA BAIE
IL EST VILAINE SURF RIDER
MIKADO PAR HASARD
FRANCE GALL BEBE REQUIN