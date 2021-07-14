Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Une programmation d'Alexandra Vassen
MARIE PIERRE ARTHUR RIEN A FAIRE
VANESSA PARADIS QUE FAIT LA VIE
CAMILLE FONTAINE DE LAIT (RADIO EDIT)
HERVE TRESOR
LIO SAGE COMME UNE IMAGE
JACQUES HIGELIN CHAMPAGNE
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
RIVAGE LA PLAGE (FEAT FERNO)
POLO & PAN CANOPEE
OURS LA 5EME SAISON
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS LES PLUS BEAUX
ICHON NOIR OU BLANC
PARADIS RECTO VERSO (RADIO EDIT)
CHANCE SI VIVANTE
MARC MOULIN COMME A LA RADIO