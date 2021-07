Sacré français ! Le Remix : sur Auvio

Une programmation d'Alexandra Vassen



MARIE PIERRE ARTHUR RIEN A FAIRE

VANESSA PARADIS QUE FAIT LA VIE

CAMILLE FONTAINE DE LAIT (RADIO EDIT)

HERVE TRESOR

LIO SAGE COMME UNE IMAGE

JACQUES HIGELIN CHAMPAGNE

FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL

RIVAGE LA PLAGE (FEAT FERNO)

POLO & PAN CANOPEE

OURS LA 5EME SAISON

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS LES PLUS BEAUX

ICHON NOIR OU BLANC

PARADIS RECTO VERSO (RADIO EDIT)

CHANCE SI VIVANTE

MARC MOULIN COMME A LA RADIO

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER