Sacré français ! Le Remix : Se laisser transporter par tous les moyens sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français ! Le Remix
Se laisser transporter par tous les moyens
MICHEL JONASZ LES WAGONNETS
MICHEL BERGER QUELQUES MOTS D AMOUR
GARCON DE PLAGE AMOUR AVEUGLE
CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE
LAURENT VOULZY LE SOLEIL DONNE
GERALD GENTY PLANEUR
INNOCENTS DANNY WILDE
LIZZY LING THUNDERBIRD
KATERINE L AUTOMOBILE
ROMEO ELVIS TPA
TIM DUP MOIRA GYNT
JACQUES DANS LA RADIO
TELEX TWIST A SAINT TROPEZ
DIONYSOS CHANSON D ETE (REMIX)
BIGFLO ET OLI ET BON ENTENDEUR COUP DE BLUES / SOLEIL (FEAT BON ENTENDEUR)