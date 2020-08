Sacré français ! Le Remix de l'Été : sur Auvio

CLARA LUCIANI AND ALEX KAPRANOS SUMMER WINE

PEUR BLEUE LA PLAGE

ALICE ET MOI J EN AI RIEN A FAIRE

ALBIN DE LA SIMONE TU ES LA

PATRICK COUTIN J AIME REGARDER LES FILLES

BICHE LE LABORATOIRE

VENDREDI SUR MER CHEWING GUM

BARBARA CARLOTTI L IDEAL

VERONIQUE VINCENT & AKSAK MABOUL WITH THE HONEYMOON KILLERS AFFLUX DE LUX

LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS

LA FELINE OU EST PASSEE TON AME

PERITELLE ROMANCE

BORA BORIS CONDUCTEUR FANTOME

MIEL DE MONTAGNE RELAX LE PLEXUS

PARADIS RECTO VERSO

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français ! Le Remix de l'Été