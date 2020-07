Sacré français ! Le Remix de l'Été : sur Auvio

HUGO LA NACELLE

FLAVIEN BERGER MADDY LA NUIT

PERITELLE TERRE

KATERINE LA BANANE

THE LITTE RABBITS LA PISCINE

NINO FERRER LE SUD

CABANE EFFACER LA MER

JACQUELINE FRANCOIS LA FILLE D IPANEMA

GREG HOUBEN ANIMAL (RADIO EDIT)

ARNOLD TURBOUST LES ENVAHISSEURS

ORWELL UNE SI BELLE AVENTURE

LISZA CANTA QUERIDA

MANU CHAO JE NE T AIME PLUS BONGO BONG

NICOLE CROISILLE/PIERRE BAROUH UN HOMME ET UNE FEMME

BENJAMIN BIOLAY LES CERFS VOLANTS

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER Émission Sacré français ! Le Remix de l'Été