Alexandra Vassen présente une heure de mix sur des variations de rythmes et de plaisirs en français dans le texte. Rêverie, poésie, groove, arpèges et mélodies solaires chaloupées, retrouvez les sons de l'été en chansons folk, électro pop ou bossa nova, mixées et remixées, à écouter pieds nus. La bande son parfaite pour se détendre en fin de journée. Sortez les glaçons, on s'occupe du son!

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français ! Le Remix de l'Été