CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE

ELSA KOPF IDEAL ESTEREL

LES VALENTINS ETRETAT

VANESSA PARADIS ST GERMAIN

HENRI SALVADOR JAZZ MEDITERRANEE

GOODBYE MOSCOW L OCEAN

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS LES PLUS BEAUX

CHANCE SI VIVANTE

BERRY VOIR DU PAYS

BORA BORIS CONDUCTEUR FANTOME

JEAN LOUIS MURAT VENDRE LES PRES

MARIE PIERRE ARTHUR RIEN A FAIRE

BERNARD LAVILLIERS MUSE

CAPSULE LE SALON

BON VOYAGE ORGANISATION GOMA

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français ! Le Remix de l'Été