Sacré français 20 ans ! - 26/10/2018

Sacré français ! vit sa 20e saison. Pour célébrer l'événement, Alexandra Vassen invite les auditeurs de La Première pour une soirée de concerts exceptionnels le vendredi 26 octobre 2018. À l'affiche : Kùzylarsen, Radio Elvis, Chance et Dominique A.

20 ans de découvertes francophones, ça se fête ! Depuis deux décennies, Alexandra Vassen parle aux curieux de chansons, de découvertes, de créations, de nouveaux sons et d'expérimentations et mène sa mission de défricheuse de talents et de tendances musicales en français dans le texte.

Pour fêter cet anniversaire, en janvier dernier, « Sacré français ! » a doublé son temps de diffusion et vous propose désormais DEUX rendez-vous le week-end sur La Première : le samedi ET le dimanche de 19 à 20 heures.

Mais ce n'est pas tout ! Alexandra vous fixe rendez-vous le vendredi 26 octobre au coeur d'un lieu magique de Bruxelles pour une soirée de concerts 100 % francophones avec Kùzylarsen, Radio Elvis, Chance et Dominique A.

Et, évidemment, pour une émission de radio en direct et en public sur La Première et sur RTBF Auvio, de 20h à 22h.

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN