Sacrés Belges ! : Bienvenue dans l'arrière salle de notre café imaginaire où l'on retrouve de nombreux artistes actuels en Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Culture
Sacré Belges !
Bienvenue dans l'arrière salle de notre café imaginaire où l'on retrouve de nombreux artistes actuels en Fédération Wallonie-Bruxelles
GABRIEL RIOS LA TORRE (FEAT. DEVENDRA BANHART)
NOE PRESZOW LES ARMES QUE J AI
VIS A VIS BLACK PANTHER
LINCOLN PARADOX LOOK AROUND
DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR
BALTHAZAR LOSERS
IMAINA GLASS BOX
GREG HOUBEN LA MOUETTE
LYLAC WE NEED TO CHANGE
MILLOW WHATEVER IT TAKES
MICHEL LINDEN ET PEUT ETRE DEMAIN
TEME TAN LE CIEL ( feat LE MOTEL)
THOMAS HAMILTON CUT YOU LOOSE (FEAT MIC OWL)
DANIEL HELIN LE BONHEUR
KOUZY LARSEN LA LUCIOLE