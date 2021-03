Sacrés Belges ! : Dans le cadre de la semaine de la musique Belge, retrouvez ce soir la finale du Concours Circuit 2021. sur Auvio

A l'occasion de la Belgian Music Week, Alexandra Vassen vous propose ce samedi une émission spéciale puisque nous allons revivre ensemble la finale du concours circuit 2020 qui a été enregistrée on sait pourquoi sans public au début du mois de janvier au Botanique à Bruxelles. Toutes les prestations données dans le cadre du Concours Circuit ont été défrayées avec le soutien de PlayRight.

Court-circuit c'est une fédération d'organisateurs de concerts qui soutiennent la scène émergeante en wallonie et à Bruxelles

Mycourtcircuit.be est la plateforme de toutes les opportunités pour les musiciens à la recherche de bons plans (concerts, showcases, premières parties, concours, résidences, dispositifs d'accompagnements & diffusion...)

Le Concours Circuit c'est le tremplin incontournable de la FWB depuis 25 ans.

Doté de nombreux prix is'adresse aux aux artistes émergeant et reflète les musiques actuelles.

Un concours qui se traduit par un rendez-vous biennal sous forme d'appel à candidature et récompensé par de nombreux prix dont :

des nombreuses programmation en festival comme en salle ( Dour, les Ardentes, Le Botanique, le Réflektor, L'Eden, le Rockril,... )

Des résidences au Conseil de la Musique, au Studio des variétés, à ça balance

Des soutiens financier de 1500 à 3000 euros

Mais aussi des heures de studio accompagnés par des professionnels ( le Jet Studio, le Rubens studio et le noise factory)



Plus de 330 candidats, 20 artistes retenus départagés par des jury professionnels lors de prestations scénique

pour ne retenir que 4 finalistes et ce sont eux que nous allons découvrir ce soir



Twin Toes, Ghost Hair

Twin Toes, Lobstory

Twin Toes, Ringtone

Jakbrol, Village

Jakbrol, Promenade

Jakbrol, Virus

Benni, Killing me to love you

Benni, Grey Jungle

Benni, His Song

Tukan, La Brousse

Tukan, Crapaud Blanc

Tukan, Jean Marc

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN