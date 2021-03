Sacrés Belges ! : Bonheur, magie et soin du corps au programme de ce rendez-vous des musiques actuelles en Fédération Wallonie-Burxelles sur Auvio

OZYA THE ARMOUR

YELLOWSTRAPS GOLDRESS (FEAT VYNK)

GREAT MOUNTAIN FIRE THE MAGIC

OKAMY SO WRONG (FEAT. NINA KORTEKASS)

AUREL HIER LA PLAGE

BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)

MATTHIEU THONON MASSER

DANIEL HELIN LE BONHEUR

CABANE SANGOKAKU

HYDROGEN SEA THESE DAYS

NICOLAS MICHAUX PARROT

HALAHAN THE DANCE APART (FEAT LUARICES)

SASKIA DANS MA TETE

PRIMERO LONGUES HEURES

DAMSO 911

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN