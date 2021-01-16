Sacrés Belges ! : Un tour de la Fédération Wallonie Bruxelles en musiques actuelles sur Auvio

La Première - Culture
Sacré Belges !
Un tour de la Fédération Wallonie Bruxelles en musiques actuelles
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
CHARLES FAR GONE
MARIE WARNANT A PRESENT
FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS
COLINE ET TOITOINE NORTH (EDIT)
BLU SAMU GOOSE
BAI KAMARA JR SUBSTITUTE
TAWSEN LA METEO
PRIMERO SEREIN
JAWHAR SGHAR
CABANE ET MARC HUYGHENS TAKE ME HOME (PART 2)
MATTHIEU THONON MASSER
DAN LACKSMAN HONG KONG LOVE
PLASTIC BERTRAND TOUT PETIT LA PLANETE