Sacrés Belges ! : sur Auvio

La Première - Culture
Sacré Belges !
Présentation: Charlotte Dekoker
Programmation musicale: Alexandra Vassen
PIERRES LE SOIR
GREG HOUBEN LA MOUETTE
STEPHANIE BLANCHOUD DEUX MILLE VINGT (FEAT MARBLE SOUNDS)
ILIONA MOINS JOLI
YELLOWSTRAPS GOLDRESS (FEAT VYNK)
REINEL BAKOLE SORRY
GREAT MOUNTAIN FIRE THE WAY
RIVER INTO LAKE BOUNCED
HUNTER BRILLER
OKAMY SO WRONG (FEAT. NINA KORTEKASS)
PIERRE LIZEE LOST IN THE HYPE
OLVO RADEAU (FEAT TEME TAN)
COLINE ET TOITOINE NORTH (EDIT)
NOE PRESZOW A NOUS
RUDY LEONET TEN WAVES
CHATEAU LAMOTTE 9 EME PAS ROMY
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