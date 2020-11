Sacrés Belges ! : sur Auvio

CHARLES FAR GONE

COLINE ET TOITOINE NORTH (EDIT)

SASKIA LA MER

PIERRE LIZEE LOST IN THE HYPE

DAVID NUMWAMI BEATS

PEET TODO BIEN

YELLOWSTRAPS FEAT LORD ESPERANZA VISAGE

TESSA DIXSON HOW HIGH

OKAMY SO WRONG (FEAT. NINA KORTEKASS)

WALLASEY TIME

GAETAN STREEL NOUS RETROUVER

INDIVIDUAL FRIENDS INDIVIDUAL FRIENDS

MACGRAY ANTS WORLD

VERONIQUE VINCENT & AKSAK MABOUL WITH THE HONEYMOON KILLERS AFFLUX DE LUX

BLACKWAVE THE ANTIDOTE ( Feat. WINSTON SURFSHIRT & BENNY SINGS)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN