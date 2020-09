INDIVIDUAL FRIENDS INDIVIDUAL FRIENDS

PALE GREY SEASONS

PEET LA VIBE

CESAR 16H

SUNDAY CHARMERS (feat TANAE) MY OPPONENT

YELLOWSTRAPS FEAT PRIMERO RAISON

SAULE MOURIR PLUTOT CREVER (FEAT ALICE ON THE ROOF)

ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID

RECORDERS HOLD ON

MEYY COMMON LOVE

SMAHLO ESILI

TANAE LISTEN

GREAT MOUNTAIN FIRE CAROLINE

RAPHAELE GERMSER RIGHT BESIDE YOU

TYPH BARROW COLOUR

HALEHAN KIND OF BLUE

STEREOCLIP SUNSET DRIVE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN