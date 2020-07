Sacrés Belges : sur Auvio

BLACKWAVE THE ANTIDOTE ( Feat. WINSTON SURFSHIRT & BENNY SINGS)

OKAMY YOU

BENJAMIN SCHOOS SHOES (FEAT NICHOLAS KRGOVICH)

CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE (VERSION ACOUSTIQUE)

PLACEBO HUMPTY DUMPTY

ANDRE BRASSEUR RELAX

ISABELLE ANTENA LE POISSON DES MERS DU SUD

ESTELLE BALDE DESIR DU COEUR

JEAN MARC LEDERMAN EXPERIENCE LETTER FROM COLINE WAUTERS

MICHEL LINDEN ET PEUT ETRE DEMAIN

IVAN TIRTIAUX L OASIS

JEROME MARDAGA ET MELANIE ISAAC RENARDS

BLU SAMU GOOSE

MILLOW WHATEVER IT TAKES

TEME TAN AMETHYS

LISZA COMO

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN