Richard Malka pour le livre "Carrément Méchant ! Parce que s'il ne fallait aimer que les gentils, nous serions morts d'ennui" (Le Cherche Midi).



Alors que la bienséance et le politiquement correct font grincer bien des dents, Carrément méchant ! propose un voyage en terre d'irrévérence. Organisé par thématiques qui hurlent leur audace, ce beau-livre se fait le porte-parole de voix parfois oubliées qui disent pourtant - et avec un humour chevillé au corps - une réalité bien française. Un ouvrage collectif à mettre sous tous les yeux, et surtout les plus frileux. Préfacé par Richard Malka - ni plus ni moins que l'avocat de Charlie Hebdo -, Carrément méchant ! marche sur les pas de l'album Incorrect , sorti à Noël dernier, notamment dans sa son insatiable curiosité et le vaste ensemble de références caustiques qu'il propose. C'est toujours de franche irrévérence dont il est question, le tout illustré de coupures de presse, couvertures de magazines et clichés issus de films culte, des années 60 à nos jours. Provoquant et malin, cet album charnu se penche sur la méchanceté et en donne à voir une certaine essence, tous domaines confondus. Que ce soit face à South Park, Les Simpson ou à l'infernal Iznogoud, dans les pages de Hara-Kiri ou dans les scènes du Gros dégueulasse, le conformisme s'efface au profit d'une critique acérée de notre société. Quoi de plus jouissif et intéressant à scruter Carrément méchant ! a quelque chose de férocement réconfortant dans ce qu'il nous donne à voir des aspérités de l'être humain. Les citations (dont de nombreuses sont signées par d'éminentes figures politiques) éparpillées au gré des pages sont un délice, pleines d'une sève créative dont on redemande. En puisant dans le cinéma, la publicité et la politique un humour décalé et délectable, ce livre exhume des curiosités oubliées et salue la méchanceté comme dernier rempart des libertés. Et puis sans dérision et caricature, que seraient nos quotidiens, nos imaginaires ? Sans grand méchant, quel goût auraient les romans et films que nous chérissons tant ? Un hommage bienvenu aux indispensables forces antagonistes et une belle idée de cadeau pour les fêtes qui approchent tranquillement.