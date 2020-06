Réveil Première : Special FWB sur Auvio

CELENASOPHIA FOLIE REVIENS

BERTIER GRANDS BRULES

MELANIE DE BIASIO YOUR FREEDOM IS THE END OF ME

ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID

ELIA ROSE COLORS

OLIVIER TERWAGNE LA NUIT DES OVNIS

SONNFJORD LIGHTS

TYPH BARROW ALHOA (RADIO EDIT)

LUBIANA FEELING LOW

SAULE C EST TROP TOT POUR SE DIRE QU IL EST TROP TARD

SUAREZ 10 ANS

CHANCE LE COURANT

WARHAUS BRUXELLES

ANWAR LET S GET ALONG

VA A LA PLAGE JE ME FAIS DES FILMS

GABRIELLE VERLEYEN LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)

LEMON STRAW WHICH SIDE ARE YOU ON

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première