Réveil Première : Special FWB sur Auvio

DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR

ARNO LE BON DIEU

BAI KAMARA JR AND THE VOODOO SNIFFERS CAN'T WAIT HERE TOO LONG

SUPER SKA FONKY ROAD

YELLOWSTRAPS GOLDRESS (FEAT VYNK)

ANTOINE HENAUT INEVITABLE

ARDEN BANDIT MACHO

DELTA A L ENVERS A L ENDROIT

EBBENE NUIT AMERICAINE

CHANCE SI VIVANTE

LUBIANA SELF LOVE

THE BLOND KID WHY DID WE HAVE TO SAY GOODBYE

INSECTE LA VALENTINE

PERITELLE TERRE

GIRLS IN HAWAII WALK

CHARLES SCHILLINGS/CLEMENTINE CELARIE TENGO NADA

ELIA ROSE COLORS

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première