Réveil Première : Special FWB sur Auvio

OSCAR AND THE WOLF PRINCES

ISABELLE ANTENA MELODIE

ESTELLE BALDE KILE

ALEX LUCAS LOST MY MIND (FEAT ABSOLEM)

ELIA ROSE COLORS

SAULE DANS NOS MAISONS

VINCENT VENET LES AMANTS DE LA CHLOROPHYLLE

CONDORE IMPOSSIBLE

PIERRE LIZEE I M SORRY

FAISAL SOME TIME ALONE (FEAT GLINTS)

CLEO LE PRIX

LAURA CROWE & HIM A QUOI TU JOUES

MOHA PINK PARADISE

SWING S EN ALLER (FEAT ANGELE)

THOUSANDS OF POPPIES FEEL LIKE YA

MIND CONNEXION MOVE ON

PUGGY SIMPLE FEELINGS

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première