Réveil Première : Special FWB sur Auvio

SUNDAY CHARMERS (feat TANAE) - MY OPPONENT

VIDEOCLUB - ENFANCE 80

GIRLS IN HAWAII - ORGANEUM

JERONIMO - DE L AUTRE COTE DE LA MER

KARIM GHARBI - A NOTICE

OKAMY - YOU

VIKTOR LAZLO - AMOUR PUISSANCE SIX

BJ SCOTT - IF YOU DON T WANT ME

BAI KAMARA JR - CAN T WAIT HERE TOO LONG

MIND CONNEXION - MOVE ON

VENUS - DON T SAY YOU NEED LOVE

THE BLOND KID - WHY DID WE HAVE TO SAY GOODBYE

MICHEL LINDEN - ET PEUT ETRE DEMAIN

GREG HOUBEN - POURVU QU ELLES SOIENT DOUCES

CLAIRE LAFFUT - MOJO

LOU AND THE HOLLYWOOD BANANAS - KINGSTON KINGSTON

SONNFJORD - JOKE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première