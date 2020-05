Réveil Première : Special FWB sur Auvio

LE YETI- L ANIMAL EN MOI

ARNO - LES YEUX DE MA MERE

GLASS MUSEUM - CLOTHING

MEYY - LIKE FIRE

MELANIE DE BIASIO - YOUR FREEDOM IS THE END OF ME

FAISAL - SOME TIME ALONE (FEAT GLINTS)

LEO FIFTY FIVE - C EST LA MEME CHOSE

ELIA ROSE (ET 25 MUSICIENS) - I LOVE YOU TO THE MOON AND BACK

WALLASEY - MAKE IT BETTER

STROMAE - ALORS ON DANSE

LUBIANA - LET IT BE

TESSA DIXSON - TENDER ME

ANTOINE ARMEDAN - ENSEMBLE C EST TOUT

SAMIR BARRIS TENTER L ATOUT

DAAN/ELS POTTERMANS - JAMAIS NEUTRAL

BLONDY BROWNIE - VILAIN TIGRE

PUGGY - SIMPLE FEELINGS

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première