Réveil Première : Special FWB sur Auvio

LISA MARGO BUBBLE GUM

JUICY OVER MY SHOULDER

LUBIANA I THINK 'BOUT YOU

MATHILDE RENAULT LUCKY NUMBER

NOE PRESZOW A NOUS

PIANO CLUB ELEPHANT IN A ROOM

APRILE CHEAP CHICK

GUILLAUME LEDENT COUREUR DE FOND

JEFF BODART DU VELO SANS LES MAINS

LIO LA REINE DES POMMES

ELEONORE MOTEL ROOM

TEME TAN HOSPITAL

MON REAL L AMOUR A LA PLAGE

MARIE WARNANT L AMOUR A LA PLAGE

LEONORE BRUSSELS

THE BLOND KID WHY DID WE HAVE TO SAY GOODBYE

BLACKWAVE THE ANTIDOTE ( Feat. WINSTON SURFSHIRT & BENNY SINGS)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première