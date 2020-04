Réveil Première : Special FWB sur Auvio

ALICE ON THE ROOF - T AS QUITTE LA PLANETE

GREAT MOUNTAIN FIRE - FIVE STEP FEVER

MOTION BLUR - LITTLE GAMES

GUILLAUME LEDENT - COUREUR DE FOND

IVAN TIRTIAUX - TA TRISTESSE

WINTER WOODS - CHANGE IS COMING

APRILE - CHEAP CHICK

NOE PRESZOW - A NOUS

MATHIAS BRESSAN - L IMPREVU

SONNFJORD - LIGHTS

TC MATIC - ELLE ADORE LE NOIR

CHICOS Y MENDEZ - RESPIRA

MARKA - SI DEMAIN JE REVIENS

DAN SAN - DREAM

RIVE - VOGUE

MAJOR DELUXE - MURDER DAY

PALE GREY - BLIZZARD

PUGGY - SIMPLE FEELINGS

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première