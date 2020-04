Réveil Première : sur Auvio

CHARLOTTE - PARS

CLEO - LE PRIX

YELLOWSTRAPS - TAKE OVER

VIKTOR LAZLO - AMOUR PUISSANCE SIX

RIVE - VOGUE

BLACKWAVE - THE ANTIDOTE ( Feat. WINSTON SURFSHIRT & BENNY SINGS)

SWING - RICHESSE

LEO FIFTY FIVE - T' ES PAS LA (FEAT LE BOBBY)

ADMIRAL FREEBEE - TOO MUCH OF EVERYTHING

PIANO CLUB - COMETS

PHANTOM/LIO - JE NE SUIS PAS ENCORE PRETE

BENJAMIN SCHOOS - LE COMBAT

MACHIAVEL - OVER THE HILL

IDEAL HUSBAND - CALYPSO

SUAREZ - COULEUR CAFE (ACCOUSTIQUE)

LIBEN - LA CONDITION DE L ALUMETTE

APRILE - BEST OF ME

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première