Réveil Première : sur Auvio

GIRLS IN HAWAII - FOUND IN THE GROUND

TURQUOISE - CHAT NOIR

KRIS DANE - GOLDEN RAIN

CABANE - SANGOKAKU

VIDEOCLUB - EN NUIT

BORA BORIS - CONDUCTEUR FANTOME

OLIVIER JUPRELLE -J AI HORREUR DES VOYAGES

DAN SAN - SEAHORSE

ANDRE BRASSEUR - RELAX

TEME TAN - CA VA PAS LA TETE

BALOJI - GLOSSINE

LA JEROME - FRUITS OF ROOTING

KARIN CLERCQ - JE GARDE (FEAT SACHA TOOROP)

ATOME - TES YEUX

BENJAMIN SCHOOS - DERNIERE DANSE FEAT. LAETITIA SADIER

CLAIRE LAFFUT - NUDES (FEAT YSEULT)

PLACEBO/MARC MOULIN - ARIA

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première