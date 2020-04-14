Réveil Première : Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Divertissement
Réveil Première
Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles
LISZA - DADDY
SALVATORE ADAMO - LOLA & BRUNO
Balthazar - Wrong Vibration
MARC YSAYE - BACK TO AVALON
MELANIE DE BIASIO - AFRO BLUE
TESSA DIXSON - TENDER ME
BLANCHE - CITY LIGHTS
LA JEROME - LET ME TALK TO YOU (radio edit)
TYPH BARROW - ALOHOA (RADIO EDIT)
MARIE WARNANT - BRUXELLES
NOE PRESZOW - A NOUS
KUZYLARSEN - LE CHATEAU VIDE
NICOLAS MICHAUX - A LA VIE A LA MORT
FEATHER - THE SUNSHINE
GRANDGEORGE - FADING AWAY
SIMON LE SAINT - BUS STOP IN THE RAIN
OSCAR AND THE WOLF - STRANGE ENTITY
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