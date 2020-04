Réveil Première : Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

VENUS - BEAUTIFUL DAYS

JEFF BODART - CANADAIR

MATHILDE RENAULT - LUCKY NUMBER

MUSTII - 21ST CENTURY BOY

OLIVIER TERWAGNE - LE DESERT DU TROP TARD

JUICY - SEE ME NOW

CHARLOTTE - PARS

PIANO CLUB - CHRISTINE

BOWLING BALLS - YOU DON T KNOW

SANDRINE COLLARD - LE COUP SENSASS

JOSHUA - ANIMALSWILLSAVETHEWORLD

DAN SAN - AMERICA

SWING - S EN ALLER (FEAT ANGELE)

STARFLAM - LA SONORA

KING LEE aka L ENFANT PAVE - L ENERGIE DU DESEPOIR

TC MATIC - ELLE ADORE LE NOIR

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Réveil Première