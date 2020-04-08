Réveil Première : Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Divertissement
Réveil Première
Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles
MARC MOULIN - INTO THE DARK
APRILE - ON OPPRESSION
BLONDY BROWNIE - VILAIN TIGRE
LIO - BANANA SPLIT
MALORY - 37 2 LE MATIN (FEAT CLAIRE LAFFUT)
NOA MOON - PARADISE
SACHA TOOROP - JE TE REVIENDRAI
MONTEVIDEO - FATE AND GLORY (feat LARA CHEDRAOUI)
PLASTIC BERTRAND - TOUT PETIT LA PLANETE
COMPUPHONIC - SUNSET
ALEX LUCAS - LOST MY MIND (FEAT ABSOLEM)
ELIA ROSE - COLORS
YELLOWSTRAPS - GOLDRESS (FEAT VYNK)
MEYY - COMMON LOVE
DAVID NUMWAMI - LE FISC DE L AMOUR
MADEMOISELLE NINETEEN - JUILLET BRILLAIT
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