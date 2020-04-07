Réveil Première : Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Divertissement
Réveil Première
Spécial Fédération Wallonie-Bruxelles
ALICE ON THE ROOF - T ES BEAU COMME T ES
LISZA - TONINO
BLU SAMU - GOOSE
TYPH BARROW - TABOO
ARNO - LES YEUX DE MA MERE (PIANO LIVE)
AXELLE RED - ROUGE ARDENT
GIRLS IN HAWAII - WALK
GRANDGEORGE - SUNNY ANYWAY
STROMAE - FORMIDABLE
LEONORE - BRUSSELS
MARIE WARNANT - A PRESENT
MELANIE DE BIASIO - GOLD JUNKIES
FUGU MANGO - GOLDEN BROWN
LOST FREQUENCIES - ARE YOU WITH ME
BALOJI - L HIVER INDIEN
BLACKWAVE - THE ANTIDOTE ( Feat. WINSTON SURFSHIRT & BENNY SINGS)
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