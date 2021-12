L'invité de Matin Première : Les moments marquants de l'année sur Auvio

Pascal CLAUDE revient sur les temps forts de l’actualité judiciaire de 2021 avec Mélanie JORIS, qui a identifié les thèmes les plus marquant tels que la traque de Jurgen Conings, le procès des attentats du 13 novembre, ou encore la problématique du trafic de drogue en Belgique. On aborde ces évènements avec Michael DANTINNE, criminologue à l’ULiège et membre du Centre d’études sur le Terrorisme et la Radicalisation.