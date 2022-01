Marc SIRLEREAU revient sur la polémique entourant Emmanuel Macron et les non-vaccinés et sur ce que cet épisode laisse deviner de la stratégie du président pour remporter les élections présidentielles de 2022. Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur les autres forces politiques en présence en France et de s’interroger sur leurs capacités à prendre les rênes de l’opposition lors du scrutin.