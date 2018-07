RETRO DE L’EPOPEE RUSSE DES DIABLES ROUGES - Retour sur le parcours des diables rouges -...

Vous l'avez vécue sur la RTBF, en télé, sur le web mais aussi... en radio, cette belle épopée russe des Diables rouges.

Lise Burion a jeté un oeil (et des oreilles!) dans le rétro et vous propose de vous (re)plonger dans cette aventure, avec nos envoyés spéciaux Manuel Jous, Eby Brouzakis, quelques Diables rouges aussi (Thomas Meunier, Eden Hazard, Jan Vertonghen...) et vous, aussi, les supporters.

Du premier match, à l'élimination...

Souvenez-vous: ce beau parcours avait commencé il y a presque un mois.

Le lundi 18 juin... (R)