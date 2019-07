30 juin 1969 / Etape 2 / Woluwé-Saint-Pierre - Maastricht



Il y a 50 ans, Eddy Merckx remportait son premier Tour de France. Et ce Tour 1969 avait la particularité de traverser la Belgique et plus particulièrement Bruxelles. Le 30 juin, le peloton s'élance de Woluwé-Saint-Pierre pour une deuxième étape très très très particulière pour Eddy Merck! Séquence nostalgie avec Samuël Grulois.