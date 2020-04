Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "Représailles" de Florian Eglin (La Baconnière).

Une route corse la nuit, non loin du désert des Agriates. Telle une bête en maraude, un SUV prend en chasse une famille suisse. Leurs deux petites filles endormies à l'arrière, Tom et Adèle hésitent : continuer cette course-poursuite insensée, au risque de finir dans le décor, ou s'arrêter et faire face à ceux qui les traquent ? Cette décision marquera le point de départ d'une inexorable descente aux enfers au cours de laquelle il faudra affronter bien des monstres. Ou les apprivoiser...