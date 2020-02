Le Mug - Invité 2 : Du 6 au 14 février 2020 sur Auvio

Les “Rencontres Images Mentales 2020” se dérouleront du 6 au 14 février 2020, durant 8 journées et soirées à l’Espace Delvaux – La Vénerie. Les « Rencontres Images Mentales » (RIM) présentent chaque année une sélection de films documentaires et de fiction et invitent des cinéastes qui portent un regard singulier. Leurs films débouchent sur des discussions au sujet des multiples images de la folie qui, si elle peut parfois être grandiose, ne doit pas occulter qu’il y est toujours question de souffrance.

On fait le point sur ce festival en compagnie de Martine Lombaers, coordinatrice et progr