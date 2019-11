Le Mug - Invité 2 : Renan Luce pour "Renan Luce" sur Auvio

Renan Luce à l’occasion son dernier album « Renan Luce » et de son concert au Cirque Royal le 14 décembre prochain. Renan Luce est de retour avec un quatrième album et une grande tournée. Et à l'écoute, quelque chose est frappant : la mélancolie et la tristesse qui se dégagent des chansons. L’occasion pour l’artiste de nous raconter la fabrication de ce disque et pourquoi il possède cette couleur musicale…