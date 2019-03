Religieuses abusées : docu, comment faire parler les victimes ? - Les Décodeurs - 10/03/2019

Mercredi était diffusé sur Arte et sur la Une l’édifiant documentaire « Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise ». Durant une heure trente, face caméra, à visage découvert, des femmes témoignent des abus dont elles ont été les victimes. Comment monte-t-on des enquêtes comme celle-là ? Comment approche-t-on des personnes victimes ou témoins de tels faits ? Pourquoi acceptent-elles de parler ? On discute de l’envers du décor avec Marie-Pierre Raimbault et Eric Quintin, les deux réalisateurs de ce documentaire, et avec Sylvie Chevalier qui travaille pour l’émission Devoir d’enquête à la RTBF.

Émission Les Décodeurs RTBF